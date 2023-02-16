Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — журнал За рулем

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

В Топ-3 лишь один кроссовер, но сразу два бескомпромиссных внедорожника. И Toyota Land Cruiser среди них нет.

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Эксперты назвали модели автомобилей в возрасте трех лет, которые обладают лучшей остаточной стоимостью.

На третьем месте с результатом 131,6% расположилась отечественная Lada 4x4, она же Niva Legend.

На строчку выше с показателем остаточной стоимости 133,7% расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 4. 

А победителем стал легендарный Suzuki Jimny, его результат составляет 134,2%.

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Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

Что значат показатели, превышающие 100%?

Как вы уже могли догадаться, в исследовании учитываются различные факторы, а главным образом — инфляция и рост цен на автомобили, усилившийся весной прошлого года. Так что указанные модели их владельцы сегодня могут продать заметно дороже той цены, за которую они были куплены три года назад.

Источник: Автостат

Фото: Suzuki, Lada

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

В Топ-3 лишь один кроссовер, но сразу два бескомпромиссных внедорожника. И Toyota Land Cruiser среди них нет.

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390976Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390975Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390974Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!
Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

В Топ-3 лишь один кроссовер, но сразу два бескомпромиссных внедорожника. И Toyota Land Cruiser среди них нет.

Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390974Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390975Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь! — фото 1390976Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!
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