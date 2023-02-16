Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

В Топ-3 лишь один кроссовер, но сразу два бескомпромиссных внедорожника. И Toyota Land Cruiser среди них нет.

Материалы по теме Mitsubishi L200 вновь появился в России: за сколько его теперь можно купить

Эксперты назвали модели автомобилей в возрасте трех лет, которые обладают лучшей остаточной стоимостью.

На третьем месте с результатом 131,6% расположилась отечественная Lada 4x4, она же Niva Legend.

На строчку выше с показателем остаточной стоимости 133,7% расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 4.

А победителем стал легендарный Suzuki Jimny, его результат составляет 134,2%.

Что значат показатели, превышающие 100%?

Как вы уже могли догадаться, в исследовании учитываются различные факторы, а главным образом — инфляция и рост цен на автомобили, усилившийся весной прошлого года. Так что указанные модели их владельцы сегодня могут продать заметно дороже той цены, за которую они были куплены три года назад.

Объявлены цены на внедорожник Tank 300 в России

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Автостат

Фото: Suzuki, Lada