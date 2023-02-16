Названы 3 модели, которые можно продать дороже, чем купил. Вы удивитесь!

Эксперты назвали модели автомобилей в возрасте трех лет, которые обладают лучшей остаточной стоимостью.
На третьем месте с результатом 131,6% расположилась отечественная Lada 4x4, она же Niva Legend.
На строчку выше с показателем остаточной стоимости 133,7% расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 4.
А победителем стал легендарный Suzuki Jimny, его результат составляет 134,2%.
Что значат показатели, превышающие 100%?
Как вы уже могли догадаться, в исследовании учитываются различные факторы, а главным образом — инфляция и рост цен на автомобили, усилившийся весной прошлого года. Так что указанные модели их владельцы сегодня могут продать заметно дороже той цены, за которую они были куплены три года назад.
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Источник: Автостат
Фото: Suzuki, Lada