Объявлены цены на внедорожник Tank 300 в России — журнал За рулем

Объявлены цены на внедорожник Tank 300 в России

Стоимость зависит от комплектации и цвета.

Материалы по теме
Кроссоверы-пятилетки от миллиона: самые выгодные предложения

На официальном сайте бренда Tank в России появилась информация о ценах и комплектации внедорожника Tank 300.

Для покупки автомобиля предзаказ можно сделать на портале.

Стоимость машины в базовой комплектации Adventure начинается от 3,699 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль в белом цвете. За остальные цвета (их еще четыре) придется доплатить 30 тыс. рублей.

Объявлены цены на внедорожник Tank 300 в России

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вторая версия исполнения Premium имеет ряд дополнительных функций, а также отличия в экстерьере и интерьере. Кроме того, более дорогая комплектация Tank 300 имеет защиту коробки передач снизу и блокировку переднего межколесного дифференциала.

Цена на Tank 300 в топовом исполнении стартует от 4,049 млн рублей.

Tank 300 предлагается с безальтернативным силовым агрегатом: 2-литровый двигатель мощностью 220 л.с. и гидромеханический 8-диапазонный автомат.

Источник: Tank.ru

Фото: https://t.me/tank_russia

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров132
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: