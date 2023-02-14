Объявлены цены на внедорожник Tank 300 в России

Стоимость зависит от комплектации и цвета.

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На официальном сайте бренда Tank в России появилась информация о ценах и комплектации внедорожника Tank 300.

Для покупки автомобиля предзаказ можно сделать на портале.

Стоимость машины в базовой комплектации Adventure начинается от 3,699 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль в белом цвете. За остальные цвета (их еще четыре) придется доплатить 30 тыс. рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вторая версия исполнения Premium имеет ряд дополнительных функций, а также отличия в экстерьере и интерьере. Кроме того, более дорогая комплектация Tank 300 имеет защиту коробки передач снизу и блокировку переднего межколесного дифференциала.

Цена на Tank 300 в топовом исполнении стартует от 4,049 млн рублей.

Tank 300 предлагается с безальтернативным силовым агрегатом: 2-литровый двигатель мощностью 220 л.с. и гидромеханический 8-диапазонный автомат.

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Источник: Tank.ru

Фото: https://t.me/tank_russia