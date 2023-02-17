Россияне быстро переключились на поиск китайских авто в интернете

За 2022 год Китай увеличил свое присутствие на нашем авторынке с 10% до 37%, а китайских дилеров на территории РФ стало в 1,5 раза больше.
Судя по общемировой ситуации, авто из Поднебесной могут занять половину нашего авторынка уже в 2023 году, считают аналитики агентства высоких откликов Hiclick.
Уровень интереса к китайскому продукту стремительно меняется, объясняет бизнес-маркетолог агентства Антон Обидин. Судя по данным сервиса Яндекс.Wordstat, который анализирует запросы пользователей Яндекс, за последний месяц покупкой китайского автомобиля интересовались 8027 раз (для сравнения, европейским авто — всего 386 раз).
За 2022 год, судя по данным сервиса, подрос пользовательский спрос на Geely, Chery, FAW. Заинтересованность в JAC, Changan выросла вдвое, в Exeed — втрое.
Субъекты-лидеры с желанием купить китайский автомобиль — Центральный федеральный округ (3 147 запроса в месяц), Приволжский федеральный округ (1 196), Северо-Западный федеральный округ (774). Опробовать «китайца» уже вполне готовы в Москве — рост поисковой популярности оценивают в 114%, в Иркутске — на 156%, в Сочи — на 169%.
Перед покупателями сейчас стоит выбор: либо приобрести б/у европейскую машину, которой немало лет, либо новую китайскую. Разумеется, за исключением людей, которые любят только российский автопром.
Теперь часто выбирают китайскую: машина будет на гарантии, обслуживать ее проще. Сервис же на авто европейских брендов постепенно исчезает, из-за санкций запчасти дорожают. Европейская машина становится дороже в обслуживании, и владеть ею — все более затратно, отмечает аналитик.
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Фото: Unsplash
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