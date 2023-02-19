Женщины выбрали лучшие автомобили 2023 года: мужчин список удивит

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women'sWorld Car of the Year), в состав которого входят 63 автомобильных журналистки из 45 стран, опубликовало список победителей 2023 года.
Лучшим семейным кроссовером стал переднеприводный Jeep Avenger. Это первая в истории бренда электрическая модель.
Титулом лучшего городского автомобиля наградили Kia Niro — жюри отметило его практичность, безопасность и экологичность.
Citroen C5 X удостоился первого места в номинации «Лучшая большая машина» за комфорт, вместительность и дизайн.
Победу в категории «Лучший большой SUV» присудили Nissan X-Trail. Среди его достоинств жюри отметило вместительность, а именно семь посадочных мест, внедорожные качества и гибридную технологию.
Среди спорткаров лучшим жюри назвало Audi RS 3, а среди пикапов — Ford Ranger.
Абсолютного победителя 2023 года объявят 8 марта.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Womensworldcoty
Фото: Unsplash и фирмы-производители