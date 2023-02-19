Женщины выбрали лучшие автомобили 2023 года: мужчин список удивит — журнал За рулем

Женщины выбрали лучшие автомобили 2023 года: мужчин список удивит

Победители выбраны в шести основных номинациях.

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Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women'sWorld Car of the Year), в состав которого входят 63 автомобильных журналистки из 45 стран, опубликовало список победителей 2023 года.

Лучшим семейным кроссовером стал переднеприводный Jeep Avenger. Это первая в истории бренда электрическая модель.

Титулом лучшего городского автомобиля наградили Kia Niro — жюри отметило его практичность, безопасность и экологичность.

Citroen C5 X удостоился первого места в номинации «Лучшая большая машина» за комфорт, вместительность и дизайн.

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Победу в категории «Лучший большой SUV» присудили Nissan X-Trail. Среди его достоинств жюри отметило вместительность, а именно семь посадочных мест, внедорожные качества и гибридную технологию.

Женщины выбрали лучшие автомобили 2023 года: мужчин список удивит

Среди спорткаров лучшим жюри назвало Audi RS 3, а среди пикапов — Ford Ranger.

Абсолютного победителя 2023 года объявят 8 марта.

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Источник: Womensworldcoty

Фото: Unsplash и фирмы-производители

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