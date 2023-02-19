Фольксваген хочет сделать легковой пикап — журнал За рулем

Фольксваген хочет сделать легковой пикап

Компания даже показывала концепт такой машины на основе известного у нас кроссовера Терамонт.

Материалы по теме
Как выбрать пикап с пробегом и не пожалеть

Volkswagen сохраняет планы сделать пикап с несущим кузовом на легковой платформе.

За эту идею выступает североамериканское отделение марки, ведь в Штатах подобные автомобили (Hyundai Santa Cruz, Ford Maverick, Honda Ridgeline) довольно успешны.

При этом проект на основе Atlas/Teramont не должен потребовать много денег, так что шансы у него есть. VW даже показывал концепт Tanoak в 2018 году.

Фольксваген хочет сделать легковой пикап

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Поскольку нынешнее поколение Atlas/Teramont выпускается с 2018 года, а рассматривать проект пикапа, по заявлению президента и главного исполнительного директора американского филиала Volkswagen Group Пабло Ди Си, собираются в третьем квартале 2023 года, речь может идти уже о следующей генерации кроссовера.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: motorauthority.com

Фото: Volkswagen

Наше новое видео
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров484
Оцените материал
0:0

Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: