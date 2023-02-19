Фольксваген хочет сделать легковой пикап

Volkswagen сохраняет планы сделать пикап с несущим кузовом на легковой платформе.
За эту идею выступает североамериканское отделение марки, ведь в Штатах подобные автомобили (Hyundai Santa Cruz, Ford Maverick, Honda Ridgeline) довольно успешны.
При этом проект на основе Atlas/Teramont не должен потребовать много денег, так что шансы у него есть. VW даже показывал концепт Tanoak в 2018 году.
Поскольку нынешнее поколение Atlas/Teramont выпускается с 2018 года, а рассматривать проект пикапа, по заявлению президента и главного исполнительного директора американского филиала Volkswagen Group Пабло Ди Си, собираются в третьем квартале 2023 года, речь может идти уже о следующей генерации кроссовера.
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Источник: motorauthority.com
Фото: Volkswagen