Зачем больницам легковые Лады

Они не так заметны в потоке, как машины скорой помощи, но они спешат на не менее важные вызовы.

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Липецким районным больницам было передано 42 автомобиля. Ключи от машин вручал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится в Липецке с рабочим визитом.

Вместе с Михаилом Мурашко в церемонии передачи автомобилей участвовал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мероприятие проходило на Соборной площади города. Медики получили новые машины Lada моделей Нива Тревел и Гранта.

Из 42 автомобилей 7 машин были переданы Липецкой районной больнице, 5 — Усманской, 4 — Задонской ЦРБ. Еще по три автомобиля получили Данковская, Елецкая, Лебедянская и Чаплыгинская центральные районные больницы. По два автомобиля — Добровская, Краснинская, Грязинская и Лев-Толстовская ЦРБ.

Также по одной машине было передано Добринской, Долгоруковской, Измалковской, Становлянской, Грязинской и Хлевенской районным больницам.

Мы получили две машины Лада Тревел — подспорье, конечно, большое. За смену накатывает каждый автомобиль нашей районной больницы километров по 200, — рассказал GOROD48 водитель Грязинской ЦРБ Александр Соколов. — Эти машины будут возить и врачей по вызовам, и пациентов, анализы на них тоже будем отвозить и привозить.

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Но это далеко не все автомобили, которые получат медучреждения области в 2023 году. Всего в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется передать 56 автомобилей.

В скором времени больницам передадут 14 полноприводных внедорожников УАЗ, которые смогут выезжать на вызовы в труднодоступные районы Липецкой области в любую погоду.

Фото: GOROD48