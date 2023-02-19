«Саечка за испуг»: как автомобилисты гнобят велосипедистов — журнал За рулем

«Саечка за испуг»: как автомобилисты гнобят велосипедистов

Не секрет, что эти участники дорожного движения частенько друг друга недолюбливают.

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Но до такого, как на этом видео, снятом в Калифорнии (США), доходит все же редко.

Велосипедисты в районе залива Сан-Франциско утверждают, что на них нападают автомобилисты, которые подъезжают к ним вплотную и открывают двери, чтобы сбить их с велосипедов.

На видео можно увидеть, как серая Hyundai Elantra подъезжает к группе гонщиков. Находясь рядом, кто-то со стороны пассажира быстро открывает и закрывает дверь, явно пытаясь исподтишка ударить велосипедиста.

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Это мог бы быть частный случай, но в группе East Bay Bike Party утверждают, что в этих местах такая агрессия со стороны водителей не редкость. И если на видео велосипедист не пострадал, отделавшись (может быть) синяком, то зафиксированы случаи, когда дело доходит и до больницы.

Участники группы считают, что полиции пора принять меры, чтобы сделать улицы безопасными для всех.

Видео: YouTube

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