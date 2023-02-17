ТрАМП будет служить в Армии России

И будет заниматься извозом по воздуху.

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В России начались испытания транспортного беспилотника, получившего название ТрАМП. Его первый полет намечен на апрель, сообщил представитель оборонно-промышленного комплекса.

Характеристики нового БПЛА впечатляют. Он способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояния более 600 километров со скоростью до 195 км/ч.

«Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле, проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух», — цитирует РИА «Новости» слова собеседника из ОПК.

У беспилотника очень большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Для сравнения, это объем салона большого внедорожника со сложенными сиденьями.

Перевозимый в нем груз может сбрасываться с парашютом или выгружаться после приземления. Времени на развертывание парашюта более чем достаточно, так как ТрАПМ может подниматься на высоту до трех километров.

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Летательный аппарат можно «зарядить» ударной полезной нагрузкой, разместить в нем радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. Он также способен приземляться на плохо подготовленные площадки малой протяженности. При необходимости любую часть беспилотника можно оперативно заменить, будь то двигатель или крыло.

Беспилотник можно использовать и для гражданских целей, а также в сельском хозяйстве.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»