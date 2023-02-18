Не рассчитал: грузовик застрял под ограничительной рамкой — журнал За рулем

Не рассчитал: грузовик застрял под ограничительной рамкой

А рамка эта нужна для того, чтобы не пускать слишком высокие автомобили.

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В Москве водитель грузовика проигнорировал ограничитель высоты и застрял под ним.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, в районе улицы Крылатской, д. 17к3.

Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», заметив, что движение в сторону области затруднено.

Не рассчитал: грузовик застрял под ограничительной рамкой

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Менее чем через час в том же канале появилось сообщение о том, что проезжая часть освобождена.

Напомним, до этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга более сотни грузовиков в разное время застряли под мостом, который даже получил в народе прозвище «мост глупости».

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Источник: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Фото: yaplakal.com, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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