Не рассчитал: грузовик застрял под ограничительной рамкой

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В Москве водитель грузовика проигнорировал ограничитель высоты и застрял под ним.
Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, в районе улицы Крылатской, д. 17к3.
Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», заметив, что движение в сторону области затруднено.
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Менее чем через час в том же канале появилось сообщение о том, что проезжая часть освобождена.
Напомним, до этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга более сотни грузовиков в разное время застряли под мостом, который даже получил в народе прозвище «мост глупости».
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Источник: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Фото: yaplakal.com, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»