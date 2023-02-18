В филиале Музея Победы работает выставка в честь маршала Жукова — журнал За рулем

В филиале Музея Победы работает выставка в честь маршала Жукова

Она приурочена к 80-летию присвоения Жукову звания маршала Советского Союза и 80-летию победы в Сталинградской битве.

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В «Музее Г.К. Жукова» — филиале Музея Победы в Калужской области открылась выставка «Холодная звезда».

Временная экспозиция приурочена к юбилейным датам: 80-летию присвоения Георгию Константиновичу Жукову звания маршала Советского Союза и 80-летию победы в Сталинградской битве.

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В филиале Музея Победы работает выставка в честь маршала Жукова

«Сегодня уже сложно представить имя легендарного полководца Великой Отечественной без маршальского звания, которое он получил первым за время войны — 23 января 1943 года. В эти же дни шла завершающая стадия Сталинградской битвы — до полной капитуляции 6-й армии Паулюса и других гитлеровских формирований в Сталинграде оставалось около двух недель. Георгий Константинович принял активное участие в разработке плана операции „Уран“ по окружению вражеской группировки», — рассказала заведующая «Музеем Г.К. Жукова» Наталья Шмакова.

На выставке представлены личные вещи маршала, архивные фотографии военных лет, документы, раскрывающие вклад Жукова в разгром врага под Сталинградом.

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Есть здесь и погоны Жукова, переданные его правнучкой Варварой Ерохиной, и грамота от Верховного Совета СССР о присвоении ему звания маршала Советского Союза. Выставка продолжит работу до 28 февраля.

Справка

23 января 1943 года на основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР Георгию Константиновичу Жукову было присвоено звание маршала Советского Союза. Свои подписи под документом поставили председатель Президиума ВС СССР Михаил Калинин и секретарь Президиума ВС СССР Александр Горкин.

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Источник: smilekaluga

Фото: Филиал МуZея Победы «МуZей Г.К. Жукова/ВКонтакте

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