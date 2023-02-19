Владелец Нивы получил срок за спрятанного под капотом барсука — журнал За рулем

Владелец Нивы получил срок за спрятанного под капотом барсука

Еще и машину отобрали...

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Житель Новоселовского района Красноярского края был остановлен инспекторами ДПС в августе прошлого года.

В ходе досмотра его Нивы ВАЗ-2121 под капотом обнаружили тушку барсука.

Полицейские установили, что разрешения на добычу животного у охотника не было, а также он был в курсе о необходимости получения документов для охоты.

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Новоселовский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно и штрафа в 36 тысяч рублей. А также его автомобиль был изъят в пользу государства, как орудие преступления.

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Источник: Telegram-канал «МВД 24»

Фото: depositphotos

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