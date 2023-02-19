Автомобили оснастят чат-ботами наподобие ChatGPT

Эксперты считают, что те компании, которые не успеют внедрить эту технологию, будут вынуждены уйти с рынка.

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Глядя на популярность новых технологии поисковых систем, компания Jidu объявила о запуске китайской версии ChatGPT — для автомобилей. Генеральный директор Jidu Ся Ипин заявил, что автомобильные роботы Jidu будут интегрировать в системы Baidu Wenxin Yiyan, и автомобили станут действительно интеллектуальными и способными общаться со своими пассажирами.

Но! Метавселенная, идея которой была когда-то невероятно популярной, обернулась мыльным пузырем. Может ли это повториться с технологией ChatGPT?

Нужен ли в автомобили продвинутый голосовой помощник? Пожалуй, да — это может изменить отношение к автомобилям и то, как люди с ними взаимодействуют. Ся Ипин считает, что общение с машиной должно быть голосовым, а не с помощью жестов или фиксированных команд.

Какие именно функции будут реализованы, Ся Ипин не рассказал, но привел пример водителей, которые во время движения звонят без причин друзьям, знакомым или просто в колл-центры — лишь потому, что им скучно и они хотят с кем-нибудь поболтать за рулем. Возможно, в будущих автомобилях чат-бот сможет рассказывать водителю анекдоты и поддерживать беседу, как это это делают настоящие люди.

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Мэй Сонглинь, директор по данным WM Motor, считает, что с помощью ChatGPT взаимодействие с автомобилем перейдет с «языка ассемблера на естественный язык в один шаг».

ChatGPT также может участвовать в процессе проектирования и производства автомобилей. Автомобильные компании смогут лучше понимать потребности и ожидания пользователей, чтобы выпускать более удобные и интересные автомобили, отвечающие запросу рынка.