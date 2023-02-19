Огромные колеса, мощная трансмиссия, дизель! Собрали УАЗ мечты

Шины низкого давления МХ-Трим 41" шириной 500 мм, алюминиевые диски 18" с двойным бедлоком, усиленные полуоси ИЖ-Техно...

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А также — понижающий кит-комплект на 3,3 в раздаточной коробке, главные пары в мостах на 5,1, усиленное сцепление Cummins, рассчитанная на жесткую эксплуатацию подвеска РИФ, лифт на 100 мм, мощные карданы СТО22 Бийск... В таком «конфиге» этот УАЗ Пикап выехал из ворот компании «Тюнинг центр 4х4» около года назад. Поколесив по бездорожью, владелец понял, что стандартного двигателя остро не хватает — и вернул автомобиль в стены знакомого тюнинг-ателье.

Тут применили проверенный рецепт: замену бензинового ЗМЗ-ПРО на дизельный Cummins ISF 2,8, известный водителям ГАЗелей. Но его показатели после перепрошивки весьма далеки от серийных: 200 л.с. мощности и 540 Нм момента.Для охлаждения создаваемого турбонаддувом потока воздуха внедрен интеркулер. Имплантация нового двигателя, с учетом цены самого движка и всех работ, обошлась в 1 млн рублей.

Новый мотор стыкуется с коробкой передач Dymos через переходную плиту, а первичный вал КП потребовал замены — на вал от такой же коробки, но в редкой модификации для Iveco. Конфигурация вполне выдерживает возросший момент двигателя и хорошо «переваривает» огромные колеса. По первым испытаниям, машина стала очень динамичной и при этом неплохо управляется. Но главное — впереди: совсем скоро машину ждет суровое летнее бездорожье!

Но тюнингом внедорожника можно заниматься совершенно по-другому!

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Uazbuka.ru