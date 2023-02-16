Нива на 250 сил - ее можно купить!

Цена, конечно, серьезная, но и серийную Ниву в этом автомобиле узнать довольно сложно. Особенно при взгляде из салоне…

Буквально нескольких фото достаточно, чтобы понять, что в машину вложена масса труда и денег. Владелец пишет, что под капотом теперь прописался VF-41 от Subaru Forester STI, выдающий 250 л.с. Стойки амортизаторов новые, сзади стоят дисковые тормоза, машина обута в колеса с коваными дисками R18, изготовленными по индивидуальному заказу.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Салон «полностью переделан» — в частности, стоит «очень хорошая» акустика, потолок с подсветкой типа «звездное небо». подсветка салона. Из других опций: сигнализация с автозапуском, светодиодная головная оптика. Помимо прочего, машина совсем свежая, 2020 года выпуска, с пробегом 8 300 км. Цена соответствующая: 2 750 000 рублей.

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Источник и фото: Auto.ru