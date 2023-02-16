Нива на 250 сил — ее можно купить! — журнал За рулем

Нива на 250 сил - ее можно купить!

Цена, конечно, серьезная, но и серийную Ниву в этом автомобиле узнать довольно сложно. Особенно при взгляде из салоне…

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Буквально нескольких фото достаточно, чтобы понять, что в машину вложена масса труда и денег. Владелец пишет, что под капотом теперь прописался VF-41 от Subaru Forester STI, выдающий 250 л.с. Стойки амортизаторов новые, сзади стоят дисковые тормоза, машина обута в колеса с коваными дисками R18, изготовленными по индивидуальному заказу.

Нива на 250 сил — ее можно купить!

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Салон «полностью переделан» — в частности, стоит «очень хорошая» акустика, потолок с подсветкой типа «звездное небо». подсветка салона. Из других опций: сигнализация с автозапуском, светодиодная головная оптика. Помимо прочего, машина совсем свежая, 2020 года выпуска, с пробегом 8 300 км. Цена соответствующая: 2 750 000 рублей.

Источник и фото: Auto.ru

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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