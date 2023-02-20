Эта боевая машина пехоты управляется через планшет и может нести больше брони и вооружения.

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Опытный образец беспилотного броневика на базе БМП-3 был выпущен Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) «Сигнал». Управлять боевой машиной можно с планшета.

Мы занимаемся этой темой уже более 10 лет. Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно, в том числе и с машиной в беспилотном варианте», — рассказал главный конструктор учреждения Сергей Курдубанов.

Особая система позволяет управлять бронетехникой так, словно оператор находится внутри машины. Одним из преимуществ системы управления стало то, что ею можно оснастить абсолютно любое транспортное средство, будь то БМП, бронетранспортер или танк.

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При этом стоимость системы относительно невысока. Что касается конкретной БМП-3, то дистанционное управление обошлось в 10% стоимости самой бронемашины.

Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую машину, независимо от того, на колесном или гусеничном она ходу. Для того чтобы превратить машину в беспилотник, нужно до 10 дней», — отметил в интервью «Звезде» Курдубанов.

Спрос на танки РФ в других странах растет: иностранные государства внимательно изучают сводки СВО, делая все больше заказов на российскую бронетехнику и не только на нее.

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Фото: «Звезда»