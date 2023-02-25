Datsun впервые отмыли после 22 лет «заброшки» — журнал За рулем

Datsun впервые отмыли после 22 лет «заброшки»

Результат поразил даже специалистов.

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Заброшенный Datsun 260Z восстановили спустя 22 года, и теперь не кажется чем-то необычным, что после некоторой доводки по технической части автомобиль способен вернуться на дороги.

Datsun 260Z был слегка модифицированной версией легендарного 240Z, первого автомобиля Z, получившего свое прозвище из-за более крупного 2,6-литрового двигателя.

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Один из немногих классических спортивных автомобилей был обнаружен в гараже в России, и он попал в руки специалистам WD Detailing.

Приведение в порядок автомобиля — утомительный процесс, хотя приятно наблюдать, как обретают очертания и краски его детали благодаря опытным специалистам по детейлингу.

Майк и Брент сами в восторге от восстановленного Datsun 260Z 1974 года. Машина на свой возраст выглядит просто отлично, несмотря на ржавчину в отдельных местах, но возраст есть возраст.

«У него крепкие „кости“, и он заслуживает еще одной „попытки на жизнь“, говорят специалисты.

Видео: YouTube

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