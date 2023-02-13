Эксперты рассказали, что лучше: новая Lada или б/у иномарка

Заодно выяснили, что можно приобрести сейчас в диапазоне до 1 млн рублей.

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Покупатели всегда стояли перед выбором: новый автомобиль или с пробегом. А сейчас еще стоит учитывать и доступность запчастей — в некоторых случаях Lada оказывается предпочтительнее, рассказал директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto Кирилл Иванов.

Как доступную альтернативу новой Ладе на вторичном рынке из надежных вариантов можно подобрать Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Rio или Hyundai Solaris. Хотя техобслуживание данных иномарок выйдет дороже, чем отечественных авто.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Другой эксперт (руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников) полагает, что поскольку сейчас недорого стоят лишь упрощенные версии Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend, а остальные обойдутся дороже миллиона рублей, лучше рассмотреть альтернативу Ладе на вторичном рынке. За эту стоимость можно приобрести автомобиль с более продвинутым техническим оснащением.

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Источник: «Автостат»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС