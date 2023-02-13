Эксперты рассказали, что лучше: новая Lada или б/у иномарка — журнал За рулем

Эксперты рассказали, что лучше: новая Lada или б/у иномарка

Заодно выяснили, что можно приобрести сейчас в диапазоне до 1 млн рублей.

Материалы по теме
Иранские авто в России — чего от них ждут покупатели

Покупатели всегда стояли перед выбором: новый автомобиль или с пробегом. А сейчас еще стоит учитывать и доступность запчастей — в некоторых случаях Lada оказывается предпочтительнее, рассказал директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto Кирилл Иванов.

Как доступную альтернативу новой Ладе на вторичном рынке из надежных вариантов можно подобрать Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Rio или Hyundai Solaris. Хотя техобслуживание данных иномарок выйдет дороже, чем отечественных авто.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Другой эксперт (руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников) полагает, что поскольку сейчас недорого стоят лишь упрощенные версии Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend, а остальные обойдутся дороже миллиона рублей, лучше рассмотреть альтернативу Ладе на вторичном рынке. За эту стоимость можно приобрести автомобиль с более продвинутым техническим оснащением.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: «Автостат»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют
Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров226
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: