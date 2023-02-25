КАМАЗ печатает детали на 3D-принтере

Время изготовления значительно сократилось.

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КАМАЗ в рамках работ по обновлению парка оборудования и освоению новых технологий запустил в эксплуатацию аддитивный 3D-принтер. Новое оборудование позволяет напечатать песчаные литейные формы и стержни.

Как отметили на предприятии, качество печатных стержней намного лучше, чем изготовленных по обходному варианту вручную. В основном, на новом 3D-принтере изготавливают стержни для АКП, которой оснащаются автомобили поколения К5.

3D-модель загружают в программу, технолог вычисляет, как расположить в принтере стержни, и запускает процесс печати. Принтер сам отмеряет количество песка, перемешивает его с катализатором и подает в бункер.

Время изготовления оснастки сократилось — партию стержней оборудование печатает около 18 часов. Раньше вручную вычисляли доработку стержневых ящиков, а сейчас его можно просто отпечатать.

Ранее сообщалось, что в феврале КАМАЗ выпустит 272 «санкционно устойчивых» грузовика поколения К5.

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Источник: КАМАЗ

Фото: КАМАЗ, Unsplash