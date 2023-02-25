КАМАЗ печатает детали на 3D-принтере — журнал За рулем

КАМАЗ печатает детали на 3D-принтере

Время изготовления значительно сократилось.

Материалы по теме
И не надейтесь: почему дилеры не везут в Россию бюджетные авто

КАМАЗ в рамках работ по обновлению парка оборудования и освоению новых технологий запустил в эксплуатацию аддитивный 3D-принтер. Новое оборудование позволяет напечатать песчаные литейные формы и стержни.

Как отметили на предприятии, качество печатных стержней намного лучше, чем изготовленных по обходному варианту вручную. В основном, на новом 3D-принтере изготавливают стержни для АКП, которой оснащаются автомобили поколения К5.

3D-модель загружают в программу, технолог вычисляет, как расположить в принтере стержни, и запускает процесс печати. Принтер сам отмеряет количество песка, перемешивает его с катализатором и подает в бункер.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Время изготовления оснастки сократилось — партию стержней оборудование печатает около 18 часов. Раньше вручную вычисляли доработку стержневых ящиков, а сейчас его можно просто отпечатать.

Источник: КАМАЗ

Фото: КАМАЗ, Unsplash

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров73
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: