Новый КАМАЗ К5 снова выпускают — что поменялось после санкций? — журнал За рулем

Новый КАМАЗ К5 снова выпускают — что поменялось после санкций?

В феврале автозавод выпустит 272 «санкционно устойчивых» грузовика поколения К5.

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Пресс-служба уточняет, что количество соответствует заявленному в производственном плане, причем 70 из собранных машин будет уже изготовлено с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах. К концу первого квартала текущего года планируется выйти на ежемесячный выпуск около 500 грузовиков поколения К5.

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Напомним, флагманом К5 является магистральный тягач КАМАЗ-54901, унаследовавший многие узлы, агрегаты и кабину у Mercedes-Benz Actros 2012 модельного года. Сборка таких машин была запущена в 2019 году, но в 2022-м остановилась ввиду разрыва отношений с прежними партнерами. Теперь же сборка возобновится с применением новых компонентов, и первая задача — выйти на темп 15 грузовиков в сутки.

Сейчас производство перенастраивают под новую модель, и эта задача усложняется тем, что конвейеры загружены производством грузовиков других поколений. К тому же, как говорит исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов, определенная перенастройка конвейера и логистики требуется в связи с тем, что «тягачи КАМАЗ-54901 претерпели существенную модернизацию и стали более технологичными».

Фото: КАМАЗ

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