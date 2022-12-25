Стало известно, как КАМАЗ адаптируется к падению рынка — журнал За рулем

Стало известно, как КАМАЗ адаптируется к падению рынка

Ожидается, что в 2023 году продажи тяжелых грузовиков заметно снизятся.

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КАМАЗ сократит продажи с 44 до 40 тысяч машин (примерно 9%), но в компании намерены увеличить выпуск и реализацию тягачей с кабинами K5 и K4 на 60%. Затраты на адаптацию новых моделей повлекут издержки, которые снизят прибыль завода.

Доля грузовиков K4 и K5 увеличится на 17% и составит 26% от общего объема производства завода. Это 10,6 тысяч машин, большинство из которых будут K5.

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После ухода из России концерна Daimler на КАМАЗе решились не копировать немецкую кабину, а улучшить ее. Самосвал с кабиной K5 выйдет в конце 2023 года, хотя планировалось сделать это в начале 2022.

Источник: Коммерсантъ

Фото: Depositphotos

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