Стало известно, как КАМАЗ адаптируется к падению рынка

КАМАЗ сократит продажи с 44 до 40 тысяч машин (примерно 9%), но в компании намерены увеличить выпуск и реализацию тягачей с кабинами K5 и K4 на 60%. Затраты на адаптацию новых моделей повлекут издержки, которые снизят прибыль завода.
Доля грузовиков K4 и K5 увеличится на 17% и составит 26% от общего объема производства завода. Это 10,6 тысяч машин, большинство из которых будут K5.
После ухода из России концерна Daimler на КАМАЗе решились не копировать немецкую кабину, а улучшить ее. Самосвал с кабиной K5 выйдет в конце 2023 года, хотя планировалось сделать это в начале 2022.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Коммерсантъ
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.