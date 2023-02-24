Владелец откатил машину в сервис, а через 10 минут заметил ее у Макдональдса

Представьте, что вы отдаете свою машину на техосмотр, потом идете пешком десять минут до ближайшего McDonald’s, чтобы позавтракать, и вдруг видите, как механик подъезжает на вашем автомобиле, чтобы сделать то же самое.
Пользователю TikTok (соцсеть, запрещенная в России) не нужно было представлять себе этот сценарий, поскольку это случилось с ним на прошлой неделе.
Как вы можете видеть на фото, он сидит в McDonald’s и снимает, как кто-то несет несколько пакетов с напитками и едой, выходит из здания, садится в его Ford Fiesta и уезжает.
Видео быстро стало вирусным, и тысячи людей принялись его комментировать — начиная от возмущения и заканчивая поддержкой механика. Даже McDonald’s пытался извлечь выгоду из этого видео.
Автомобиль был доставлен на сервис для проверки безопасности. Управление транспортных средств штата Мэриленд требует время от времени проверки различных внутренних и внешних узлов автомобиля, а также тормозов, подвески, топливной системы и выхлопной системы. Проверяется также работа спидометра и одометра, а это означает, что ваш автомобиль должен проехать хотя бы небольшое расстояние.
Однако владелец утверждает, что в тот момент работники сервиса даже не занимались его автомобилем. Он все-таки вышел и спросил у наглеца: нормально ли это? На что тот ответил утвердительно. Тем не менее, автовладелец уверяет, что вовсе не расстроен из-за инцидента.
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Источник, фото: Сarscoops
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