Владелец откатил машину в сервис, а через 10 минут заметил ее у Макдональдса

Самое удивительное, что автовладелец даже не расстроился!

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Представьте, что вы отдаете свою машину на техосмотр, потом идете пешком десять минут до ближайшего McDonald’s, чтобы позавтракать, и вдруг видите, как механик подъезжает на вашем автомобиле, чтобы сделать то же самое.

Пользователю TikTok (соцсеть, запрещенная в России) не нужно было представлять себе этот сценарий, поскольку это случилось с ним на прошлой неделе.

Как вы можете видеть на фото, он сидит в McDonald’s и снимает, как кто-то несет несколько пакетов с напитками и едой, выходит из здания, садится в его Ford Fiesta и уезжает.

Видео быстро стало вирусным, и тысячи людей принялись его комментировать — начиная от возмущения и заканчивая поддержкой механика. Даже McDonald’s пытался извлечь выгоду из этого видео.

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Автомобиль был доставлен на сервис для проверки безопасности. Управление транспортных средств штата Мэриленд требует время от времени проверки различных внутренних и внешних узлов автомобиля, а также тормозов, подвески, топливной системы и выхлопной системы. Проверяется также работа спидометра и одометра, а это означает, что ваш автомобиль должен проехать хотя бы небольшое расстояние.

Однако владелец утверждает, что в тот момент работники сервиса даже не занимались его автомобилем. Он все-таки вышел и спросил у наглеца: нормально ли это? На что тот ответил утвердительно. Тем не менее, автовладелец уверяет, что вовсе не расстроен из-за инцидента.

Энергетик оставили на морозе — и вот вам результат!

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник, фото: Сarscoops



