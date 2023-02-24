Россияне рассказали, сколько не жалко доплатить за нужные функции

Для 59% россиян комплектация автомобиля важнее, чем его класс, выяснили «Росгосстрах» и «Автодом» в ходе совместного опроса.
Если при покупке автомобиля в дилерском центре не будет желаемой комплектации, то 91% респондентов готовы ждать нужный автомобиль. 73% согласны ждать не более месяца, а оставшиеся — сколько потребуется.
Самыми важными функциями для автовладельцев являются «зимний пакет» — подогрев сидений, руля, ветрового стекла/зеркал (31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%).
Автовладельцы мечтают о таких опциях, как:
- парктроник — 40%
- доводчики дверей — 23%
- дистанционный запуск двигателя — 20%
- ассистент парковки, управляется через мобильное приложение в смартфоне — 10%
- неоновая подсветка контура решетки радиатора — 6%.
32% россиян готовы заплатить за опции от 100 до 300 тысяч рублей, 28% — до 100 тысяч рублей, а 19% готовы потратить на них от 500 до 700 тысяч рублей.
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