Лишь 58-я попытка принесла жителю польского города Лодзь Богдану Матусяку долгожданные водительские права. На это у него ушло целых пять лет.
Причем теорию он сдал с первого раза, а вот с вождением не задалось. По словам мужчины, причины провалов были разными — от ошибок при маневрировании на площадке до неправильно выбранной скорости в городе.
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Получение водительских «корочек» обошлись мужчине почти в 8 тыс. злотых (около 130 тыс. рублей). Начинающий водитель так обрадовался, что наконец-то сможет сам сесть за руль, что с этой новостью позвонил журналистам.
В качестве первой машины пенсионер приобрел себе малолитражку Fiat Seicento.
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Источник: Dzienniklodzki
Фото: Unsplash