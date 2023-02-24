Упорству новоиспеченного водителя многие позавидуют.

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Лишь 58-я попытка принесла жителю польского города Лодзь Богдану Матусяку долгожданные водительские права. На это у него ушло целых пять лет.

Причем теорию он сдал с первого раза, а вот с вождением не задалось. По словам мужчины, причины провалов были разными — от ошибок при маневрировании на площадке до неправильно выбранной скорости в городе.

Получение водительских «корочек» обошлись мужчине почти в 8 тыс. злотых (около 130 тыс. рублей). Начинающий водитель так обрадовался, что наконец-то сможет сам сесть за руль, что с этой новостью позвонил журналистам.

В качестве первой машины пенсионер приобрел себе малолитражку Fiat Seicento.

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Источник: Dzienniklodzki

Фото: Unsplash