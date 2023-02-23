И это несмотря на то, что на автобус были нанесены специальные знаки, означающие, что транспортное средство отвечает критериям «Доступной среды».

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Госпрограмма «Доступная среда» создана в помощь людям с ограниченными возможностями и призвана формировать для них подходящие условия жизни.

В частности, в ней описываются знаки и таблички, наносимые, в том числе, на общественный транспорт.

Такой транспорт должен быть оборудован соответствующим образом. Например, в нем есть аппарель — выдвижной пандус для заезда и съезда инвалидной коляски. Чтобы человек мог воспользоваться аппарелью, водитель подходит и выдвигает или задвигает ее.

Таблички несложно разглядеть на автобусе, запечатленном на камеру человека в инвалидном кресле. Источник пишет, что случай имел место 17 февраля в Челябинске, на остановке «Ул. Наркома Малышева». Двери автобуса открываются и через некоторое время закрываются, а автобус уезжает, несмотря на протестующие крики мужчины. Утверждается, что он разглядел даже жест водителя, призывающей отодвинуться от автобуса подальше.

А в Хабаровске лишенный прав инструктор по вождению посадил за руль восьмилетнего внука.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Главная дорога