Госпрограмма «Доступная среда» создана в помощь людям с ограниченными возможностями и призвана формировать для них подходящие условия жизни.
В частности, в ней описываются знаки и таблички, наносимые, в том числе, на общественный транспорт.
Такой транспорт должен быть оборудован соответствующим образом. Например, в нем есть аппарель — выдвижной пандус для заезда и съезда инвалидной коляски. Чтобы человек мог воспользоваться аппарелью, водитель подходит и выдвигает или задвигает ее.
Таблички несложно разглядеть на автобусе, запечатленном на камеру человека в инвалидном кресле. Источник пишет, что случай имел место 17 февраля в Челябинске, на остановке «Ул. Наркома Малышева». Двери автобуса открываются и через некоторое время закрываются, а автобус уезжает, несмотря на протестующие крики мужчины. Утверждается, что он разглядел даже жест водителя, призывающей отодвинуться от автобуса подальше.
- А в Хабаровске лишенный прав инструктор по вождению посадил за руль восьмилетнего внука.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Главная дорога