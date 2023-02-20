Патрулируя проспект 60-летия Октября в Хабаровске, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на учебный автомобиль. Их насторожило, что голова водителя едва была видна из-за руля.
Полицейские остановили машину, и выяснилось, что за рулем сидел восьмилетний ребенок, а рядом с ним находился его 50-летний дедушка.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Ранее мужчина числился в одной из городских автошкол инструктором по вождению, но в январе был лишен водительских прав за оставление места ДТП.
В отношении дедушки составили административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Наказание еще не назначено, материалы на рассмотрении.
С родителями мальчика и самим юным водителем проведена профилактическая беседа, материалы переданы в отдел ПДН, и решается вопрос о наказании родителей мальчика.
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото: МВД Медиа
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