Mercedes-Benz перейдет на машины побюджетнее?

Марка готовит к премьере новое семейство компактных автомобилей.

Материалы по теме Вот что может убить Kia

В стратегии Mercedes-Benz от 2022 года говорилось о новом компактном седане, похожем на CLA. Его производство планируется запустить в 2024 году на заводе в Кечкемете (Венгрия). Инвестиции в новинку составят 1 млрд евро.

На тизерном изображении был изображен стремительный силуэт четырехдверного автомобиля, нарисованный Горденом Вагенером — главным дизайнером компании. По словам генерального директора Олы Каллениуса, увидеть новинку можно будет уже скоро.

На вопрос Automotive News Europe о том, есть ли будущее у компактных автомобилей в линейке Mercedes-Benz, поскольку компания стремится стать еще более престижной, высшее руководство ответило:

Короткий ответ — да. Но мы сосредоточимся на моделях, которые, по нашему мнению, являются лучшими, самыми успешными в мире. Позже мы покажем, как будет выглядеть это будущее».

Новый небольшой автомобиль будет первым, который построят на новой модульной платформе Mercedes-Benz — MMA. Это будут и электромобили, и гибридные версии.

Материалы по теме У Geely появился новый уникальный кроссовер

Компания намерена прекратить выпуск автомобилей A- и B-класса (их и заменит новинка), оставив только версии CLA, CLA Shooting Brake, и GLB.

Ожидается, что новая модель будет стоить дороже в силу своей технологичности. Следовательно, о том, что Mercedes—Benz решил выпустить на рынок что-то попроще и подешевле, говорить не приходится. Наоборот, из модельного ряда пропадут самые доступные сегодня модели.

Volkswagen выпустил конкурента Весты — он будет продаваться в более чем 25 странах мира, преимущественно в развивающихся.

«За рулем» можно читать и в Viber

Изображение: Mercedes-Benz