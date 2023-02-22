УАЗ Патриот получит версию с электромотором?! Ответ завода — журнал За рулем

УАЗ Патриот получит версию с электромотором?! Ответ завода

Тема электрификации ульяновских внедорожников в последнее время периодически подогревается с разных, так скажем, сторон.

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Открыт прием заказов на электрические УАЗы — есть цены

Напомним, в последние годы на заводе совместно с чехами разрабатывали электрический Хантер — и довели дело до предсерийных образцов.

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» шагнула дальше и недавно открыла прием заказов на первую партию EVM Pro, «электрички» на базе УАЗ Пикап.

А есть ли планы по электрификации флагманского Патриота? Такой вопрос в комментариях к одному из постов в официальном аккаунте УАЗ ВКонтакте задал один из пользователей — и получил ответ:

«Пока таких планов у нас нет, так как инфраструктура для электромобилей в России требует развития», — сообщил представитель УАЗа.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

УАЗ Патриот получит версию с электромотором?! Ответ завода

Напомним, в феврале 2022 года УАЗ собирался выпустить первую партию электрических УАЗ Hunter.

Источник: ВКонтакте / УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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