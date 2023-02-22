УАЗ Патриот получит версию с электромотором?! Ответ завода

Напомним, в последние годы на заводе совместно с чехами разрабатывали электрический Хантер — и довели дело до предсерийных образцов.
Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» шагнула дальше и недавно открыла прием заказов на первую партию EVM Pro, «электрички» на базе УАЗ Пикап.
А есть ли планы по электрификации флагманского Патриота? Такой вопрос в комментариях к одному из постов в официальном аккаунте УАЗ ВКонтакте задал один из пользователей — и получил ответ:
«Пока таких планов у нас нет, так как инфраструктура для электромобилей в России требует развития», — сообщил представитель УАЗа.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Напомним, в феврале 2022 года УАЗ собирался выпустить первую партию электрических УАЗ Hunter.
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Источник: ВКонтакте / УАЗ
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