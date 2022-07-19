Проект электрического УАЗа Хантер заморожен

Сейчас реализовать озвученные в прошлом году идеи можно было бы только в случае получения господдержки.

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Разрабатываемый УАЗом совместно с чешской компанией MW Motors электрический Хантер не станет мелкосерийным — по крайней мере, пока. Планировалось выпустить первую партию в феврале 2022 года и продавать эти машины и в Европе, и в России. Однако сейчас санкции поставили проект на паузу, пишет Газета.Ru со ссылкой на источник в группе Sollers, владеющей УАЗом.

Предсерийная машина в сентябре 2021 года была представлена в формате тест-драйва для СМИ. Изначально машина разрабатывалась MW Motors для британской горнодобывающей компании, но в процессе сертификации и инженерной помощи со стороны УАЗа родилась идея доработки и локализации проекта в России.

Электродвигатель показанного внедорожника выдавал 120 кВт, питаясь от трех тяговых аккумуляторов, стоящих в багажнике и на месте штатных бензобаков. Пятиступенчатая трансмиссия, как и иные элементы шасси, оставались неизменными. Пробег электро-Хантера на одной зарядке был заявлен на уровне 262 км. Европейская цена — от 40 тысяч евро.

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В случае успеха электрического Хантера могли бы появиться и другие УАЗы на электротяге — в том числе флагманский Патриот и грузовой Профи. Эксперты говорят, что сейчас реализовать такой проект можно было бы в случае получения господдержки — если бы УАЗ вписался в программу развития электромобилей, анонсированную Минэкономразвития. Однако этого не произошло.

Сейчас на УАЗе готовят новую стратегию развития.

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Фото: spartan.mwmotors.cz