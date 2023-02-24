Любители экстремальной езды провалились под лед на внедорожнике (видео)

Классический случай: заехали на машине на замерзшую реку, а лед не выдержал...

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Зимняя пора располагает к прохватам по пересеченной местности, однако некоторые в этом увлечении переходят грань здравого смысла.

В Самарской области почитатели зимнего офф-роуда увлеклись покатушками и весьма рьяно выкатились на УАЗе на замерзшую гладь реки — процесс попал в соцсети благодаря любительской съемке.

Последствия опрометчивости не заставили себя долго ждать.

Лед к нагрузке оказался не готов, и машина быстро ушла под воду.

На счастье, глубина была небольшой и водитель смог покинуть свое место.

Но дальше экстремалов ждало самое сложное: процесс вызволения «уазика» из быстро замерзающей полыньи. Лед, как обычно в таких ситуациях, пришлось резать бензопилами, а саму машину тащить на берег лебедками.

Интересно, как справился бы в этой ситуации УАЗ мечты?...

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Главная дорога