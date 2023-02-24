Любители экстремальной езды провалились под лед на внедорожнике (видео)

Зимняя пора располагает к прохватам по пересеченной местности, однако некоторые в этом увлечении переходят грань здравого смысла.
В Самарской области почитатели зимнего офф-роуда увлеклись покатушками и весьма рьяно выкатились на УАЗе на замерзшую гладь реки — процесс попал в соцсети благодаря любительской съемке.
Последствия опрометчивости не заставили себя долго ждать.
Лед к нагрузке оказался не готов, и машина быстро ушла под воду.
На счастье, глубина была небольшой и водитель смог покинуть свое место.
Но дальше экстремалов ждало самое сложное: процесс вызволения «уазика» из быстро замерзающей полыньи. Лед, как обычно в таких ситуациях, пришлось резать бензопилами, а саму машину тащить на берег лебедками.
- Интересно, как справился бы в этой ситуации УАЗ мечты?...
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Главная дорога