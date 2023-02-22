У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — журнал За рулем

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Автомобиль будет официально представлен 27 февраля.

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Новым флагманом станет Chery Tiggo 9, который будет предлагаться с пятиместным и семиместным салоном. Продажи кроссовера начнутся в мае.

Учитывая, что в России топовый Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 млн рублей, самый простой (но традиционно для Chery отлично оснащенный) Tiggo 9 должен стоить примерно столько же или чуть больше.

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

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Новый автомобиль имеет фирменный дизайн Chery с огромной многоугольной решеткой радиатора. Она выполнена в виде водопада, а зигзагообразная форма вертикальных линий усиливает трехмерный эффект. Передний бампер и воздухозаборник в нем имеют сложную форму.

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Вместе с узкими фарами и приподнятым капотом создается впечатление надежного и мощного автомобиля. И кроссовер действительно мощный — его двигатель имеет 254 л.с.

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Также видны (а точнее, едва видны) скрытые дверные ручки и слегка покатая, чтобы было эффектно, но без ущерба для практичности, окрашенная в черный цвет крыша.

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В салоне установлены два экрана, объединенные в единую панель. Слева — панель приборов, а справа — тачскрин мультимедии.

В то же время в новом автомобиле, похоже, используются нетрадичионные для Chery материалы. Например, на центральной консоли видна вставка с явно матовой текстурой.

Что касается габаритов кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4820, 1930 и 1699 мм соответственно, а колесная база достигает 2820 мм.

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Фото: Chery

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Автомобиль будет официально представлен 27 февраля.

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392052У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392051У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392050У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого
У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Автомобиль будет официально представлен 27 февраля.

У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392051У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392052У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого — фото 1392050У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого
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