Вот что может убить Kia

Компанию полюбили за ее особенные автомобили, с тонким балансом цена-качество. Но вскоре все может измениться.

Компания меняет политику, а вместе с этим рискует потерять прежних лояльных покупателей, не приобретя новых, внимание которых хочет заполучить.

Kia делает ставку на элитный сегмент, но британский автоэксперт Майк Резерфорд считает, что роскошные модели должны быть исключительно прерогативой дочернего бренда концерна Hyundai—Genesis. Далее повествование пойдет от имени Майка.

— Неоднократно в 2010-х годах я посещал предприятия Kia в Южной Корее и Америке, чтобы увидеть производство и покататься на том, что спроектировали исследовательские, дизайнерские, инженерные и другие центры компании. Меня проделанная работа так впечатлила, что я назвал Kia автомобильной компанией десятилетия.

В то время Kia была (и остается сегодня) одной из лучших в мире компаний, которая отказывается принимать чью-либо сторону в споре ДВС и электромобилями. Бренд дал понять потребителям, что чего бы они ни хотели, ответ всегда будет «да» — будь то бензин, дизель, сжиженный газ, гибрид или электричество. Как часть концерна Hyundai, Kia имеет доступ и к водородным технологиям на случай, если автомобилисты захотят и этого (чего они не делают).

Традиционно большинство моделей Киа маленькие или средние машины, не самые мощные, но надежные и с семилетней гарантией, что так нравится покупателям. Имея все это в виду, я предложил руководству Kia в Великобритании взять на вооружение мой лозунг «Сохранение доступности». «Ни в коем случае!» — ответили мне. Почему? Потому что, как мне было сказано, автомобили станут больше, престижнее и дороже.

Kia EV6 GT

Модельный ряд Kia теперь включает в себя такие автомобили, как EV6, стоимость которого превышает 60 000 фунтов стерлингов (5,4 млн рублей). Предстоящий кроссовер EV9 наверняка будет дороже — можем ли мы увидеть EV9 стоимостью более 70 000 фунтов стерлингов (6,3 млн рублей)? Думаю, да.

Я полностью за то, чтобы такие марки, как Kia, выходили в сегмент элитных автомобилей. Да, компания совершенствуется в деле создания роскошных интерьеров, но это не делает ее люксовым брендом. Подлинный дух роскоши и цены являются прерогативой родственной марки — Genesis.

Автомобили класса люкс или представительские продаются в очень малых количествах. Традиционные же городские малолитражки, супермини и недорогие семейные автомобили среднего размера покупает большинство людей.

Citroen, принадлежащий Stellantis, производит электрические Ami в Северной Африке и продает их там менее чем за 8000 фунтов стерлингов (700 тысяч рублей). Dacia, контролируемая Renault, продает свои электромобили Spring EV в Европе по цене менее 20 000 евро (1,6 млн рублей). Volkswagen, Skoda и Cupra также обещают более дешевые электромобили. Будем надеяться, что разговоры о том, что Hyundai и Kia должны будут выпустить небольшие и доступные электромобили, верны. Но разговоры — это одно, а конкретные действия в духе Citroen и Dacia — совсем другое.

Потребители, безусловно, нуждаются в большем количестве доступных, экономичных, удобных для парковки автомобилей, и в меньшем количестве — в больших, недоступных по цене и сравнительно неэкономичных транспортных средствах, которые с трудом помещаются на обычных парковочных местах.

Фото: Kia

Перевод статьи Autoexpress «Kia is a huge success story but its new high prices are a risk».