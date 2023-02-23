Такого «Гелика» еще не было!

Цена не менее экстремальная, чем внешность машины.

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Американское тюнинг-ателье Pit26 Motorsports серьезно доработала новый Gelandewagen, превратив его в пикап.

За задними сиденьями добавляют вставку 20 дюймов (508 мм). Переделывают подвеску: меняют рычаги, повортные кулаки, амортизаторы, расширяют колею, переносят задний мост. Колеса — Toyo диаметром 38 дюймов. Дорожный просвет при этом достигает 470 миллиметров.

Пока изготовлен только один образец, на создание которого потратили 1100 человеко-часов, так что и цена соответствующая — 385 тысяч долларов. К слову, для доработки взят Mercedes-Benz G 550, но заявлена возможность переделать топовый Mercedes-AMG G 63, что обойдется в итоге, естественно, еще дороже. Плюс предусмотрены разные опции, от лебедки до палатки.

Обычный G-klasse стоит в США от 140 тысяч долларов.

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Источник: Quto

Фото: Pit26 Motorsports