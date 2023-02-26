А вы всё еще скучаете по европейским авто или присматриваетесь к «китайцам»? — журнал За рулем

А вы всё еще скучаете по европейским авто или присматриваетесь к «китайцам»?

На минувшей неделе мы узнали у читателей, насколько они морально готовы к покупке китайского автомобиля.

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Вопрос на сайте звучал так: «Россияне переключились на поиск китайских авто в интернете. А вы перестроились?»

Оказалось, что 55% наших читателей пока притормозили с заменой авто и ждут изменений на авторынке, 14% не против «китайцев», 9% — приверженцы отечественного автопрома, а остальные купят на замену своему авто либо бэушного «европейца», либо «японца», предпочтя их  новым автомобилям китайского производства.

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А вы всё еще скучаете по европейским авто или присматриваетесь к «китайцам»?

Мнение эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

А вы всё еще скучаете по европейским авто или присматриваетесь к «китайцам»?
— Если бы передо мной сейчас стоял вопрос покупки новой иномарки, то я бы выбирал ее как раз из «китайцев». Автомобили из КНР уже вполне соответствуют многим европейским, японским и корейским аналогам. И практически во всем — по дизайну, техническим характеристикам, предлагаемым опциям… Даже по цене они уже догнали конкурентов! А по условиям гарантии и вовсе перегнали их.

К тому же производители из Поднебесной продолжают работать и поставлять продукцию на наш рынок, в то время как другие «включили заднюю». Иными словами, сегодня можно спокойно прийти в автосалон китайского бренда и выбрать подходящий автомобиль — если финансовые возможности позволяют вам это сделать.

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А вот выбирая между той или иной китайской маркой, лично я ориентировался бы в первую очередь на дилера. Сейчас мы наблюдаем процесс трансформации рынка авторитейла, когда дилеры активно переходят на работу с «китайцами». Причем среди них немало тех, кто до этого работал с ведущими мировыми брендами — вот я бы покупал машину как раз у таких дилеров. Согласитесь, что вопрос обслуживания и ремонта автомобиля не менее важен, чем его покупка. И хочется, чтобы им занимались те, кто имеет проверенную и надежную репутацию.

Фото: Depositphotos и Автостат

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