Ностальгия! Увлекательный фильм об испытаниях ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 — журнал За рулем

Ностальгия! Увлекательный фильм об испытаниях ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130

Эта документалка способна впечатлить больше, чем новый сериал Netflix.

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Интересно, что фильм весьма высокого для 1962 года качества выпущен не на какой-то крупной киностудии, а на киностудии ГАЗ, буквально в стенах завода.

Кино рассказывает о государственных испытаниях грузовиков ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, прошедших с января по ноябрь 1961 года. Новые модели горьковского и московского заводов готовились на смену прекрасным, но уже изрядно устаревшим ГАЗ-51 и ЗИЛ-164.

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Видео смотрится, как приключенческий фильм, — все же испытания автомобилей в те годы были удивительным мероприятием. Водители реально не знали, что именно ждет их на маршруте — разве что в общих чертах.

Первый этап предусматривал пробег по маршруту Москва-Оренбург-Ташкент-Москва, второй — по маршрутам Москва-Горький и Москва-Минск. Всего автомобили прошли 40 тысяч километров, и теперь понятно, почему те ГАЗы и ЗИЛы получились столь надежными.

Видео: YouTube / 1-й деревенский

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