С чего начинали китайцы: наш автомобиль, который выпускался на заводе FAW

Российский автопром переживает период, когда «свежей кровью» для него стал автопром китайский. А ведь когда-то все было наоборот...

Рассказывая о получивших мировую известность советских грузовиках, нельзя обойти вниманием одного из ярких представителей этого племени: знаменитый ЗИЛ-157, он же «колун» или «Захар». Относительно экономичный, простой по конструкции и невероятно проходимый, он был столь удачен, что даже когда появились более современные машины, водители предпочитали ездить на ЗИЛ-157, и в производстве эта машина задержалась надолго.

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В Москве его выпускали с 1958 по 1982 год, а в Новоуральске — с 1977 по 1991-й. Если считать ранний вариант с задними двускатными колесами, именовавшийся ЗИЛ-151, суммарно советские заводы изготовили около 950 тысяч машин! Но ведь это не все: наш «Захар» под именем Jiefang-CA30 выпускался на заводе компании FAW, которая сегодня обретает в России все большую известность…

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Фото: Unsplash, архив За рулем