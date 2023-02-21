Рассказывая о получивших мировую известность советских грузовиках, нельзя обойти вниманием одного из ярких представителей этого племени: знаменитый ЗИЛ-157, он же «колун» или «Захар». Относительно экономичный, простой по конструкции и невероятно проходимый, он был столь удачен, что даже когда появились более современные машины, водители предпочитали ездить на ЗИЛ-157, и в производстве эта машина задержалась надолго.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В Москве его выпускали с 1958 по 1982 год, а в Новоуральске — с 1977 по 1991-й. Если считать ранний вариант с задними двускатными колесами, именовавшийся ЗИЛ-151, суммарно советские заводы изготовили около 950 тысяч машин! Но ведь это не все: наш «Захар» под именем Jiefang-CA30 выпускался на заводе компании FAW, которая сегодня обретает в России все большую известность…
Еще 6 советских машин, которые помогли автопрому и экономике самых разных стран.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Unsplash, архив За рулем
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.