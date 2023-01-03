Эти машины пользовались спросом не только в нашей стране. В некоторых странах даже наладили их выпуск по лицензии.

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МАЗ-500

Первые партии МАЗ-500 начали выпускать в 1961 году. Массовый выпуск был налажен в 1963-ем. Модель обладала бескапотной кабиной. Это был первый грузовик в СССР, в котором для обслуживания двигателя кабину необходимо было поднимать.

На «пятисотый» устанавливались ярославские дизели V6 мощностью 180 л.с. Эти двигатели отличались надежностью. Позже грузовики комплектовались дизелями V8, способными развивать мощность до 270 л.с.

Ранний МАЗ-500.

Пока не появились КАМАЗы, кабина МАЗ-500 считалась настоящим эталоном комфорта. Популярными эти грузовики были среди дальнобойщиков, которые пересели на них с тягачей ЗИЛ.

Всего было изготовлено более 330 тысяч «пятисотых». Небольшими партиями их экспортировали в страны соцлагеря и Финляндию.

ЗИЛ-157

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Выпуск ЗИЛ-157 был начат в Москве в 1958 году. Последние грузовики сошли с конвейера в 1982 году. В Новоуральске «колуны» выпускались с 1977 по 1991 год. Всего было изготовлено 950 тыс. грузовиков. Это с учетом 200 тыс. предшествующих моделей ЗИЛ-157 — ЗИС-151, у которых задние мосты были с двускатными колесами.

Прозвище «колун» ЗИЛ-157 получил из-за своеобразной формы кабины.

ЗИЛ-157 по прозвищу «колун».

Несмотря на появление в армии и народном хозяйстве более современных машин, опытные водители по-прежнему предпочитали ЗИЛ-157. Машина отличалась феноменальной проходимостью и простотой конструкции. На «колунах» были не самые мощные шестицилиндровые двигатели от 104 до 110 л.с. За счет этого у грузовика была относительная экономичность в расходе топлива.

Выпуск ЗИЛ-157 был также налажен и в Китае. Завод FAW выпускал полноприводный грузовик с упрощенной конструкцией кузова. В Китае «колун» назывался Jiefang-CA30.

ЗИЛ-130

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ЗИЛ-130 за все время был изготовлен в количестве 3,4 млн машин в нескольких десятках модификаций. Продолжением 130-го был ЗИЛ-431410 Производство грузовиков было начато в 1964 году и продолжалось до 1995 года. Водителям машина нравилась за свою динамику. Заводские же инженеры считали двигатель для ЗИЛ-130 в 150 л.с. чересчур мощным.

В эксплуатации «сто тридцатые» были надежными и прочными. Получив новую машину, достаточно было произвести подтяжку болтов и гаек.

ЗИЛ-130.

Экспортировался ЗИЛ-130 во многие страны мира, а в некоторые развивающиеся даже бесплатно. Однако начиная с 1970 годов отечественным грузовикам стало недоставать достойных дизельных моторов. Это сказывалось на экспортных поставках. В то же время в Советском Союзе на госпредприятиях расходы на горючее практически не считали.

ЗИЛ-130 экспортировался также в Финляндию, где для пожарных машин на базе «сто тридцатого» изменяли конструкцию кабины. ЗИЛ-130 с правым расположением руля можно было увидеть и на Кипре. Однако это уже переделка местных специалистов.

УРАЛ-375

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Выпуск УРАЛ-375 был начат в 1961 году и продолжался до 1993 года. Это был трехосный грузовик с блокировкой межосевого дифференциала. У машины была высокая проходимость — ее называли «внедорожник из Миасса».

На УРАЛ-375 устанавливали двигатель V8 с мощностью 180 л.с. и объемом 7 литров. При таких параметрах расход горючего на бездорожье составлял до 50 литров на 100 км. Агрегат был рассчитан на бензин АИ-93. Высокий расход топлива в расчет не принимался, поскольку машины изготавливались для армии. А там, как известно, на это не обращали внимания.

Урал-375.

Уралы стояли на вооружении у многих стран Варшавского договора. Поставки грузовиков осуществлялись в Ирак и Иран.

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