Дорожные камеры помогли водителю разобраться с дилером — журнал За рулем

Дорожные камеры помогли водителю разобраться с дилером

Речь шла о серьезной поломке автомобиля.

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Автовладелец с помощью дорожных камер смог добиться замены треснувшей стеклянной крыши. Элемент лопнул сам по себе во время движения.

Дилер менять крышу по гарантии отказался, так как посчитал, что она не могла сама расколоться, а было какое-то внешнее воздействие.

Дорожные камеры помогли водителю разобраться с дилером

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Владельцу машины удалось решить вопрос без суда. Помогли изображения с камер видеофиксации, которое было получено при помощи адвокатского запроса. Доказательства невмешательства хозяина были предоставлены дилеру, и через месяц стекло было заменено. Но нужно отметить, что гарантийным этот случай все равно не признали.

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Источник: Autonews

Фото: Depositphotos, urizm / Telegram

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