Масштабную модель двигателя продают по цене целой машины!

Компания Amalgam изготовила модель двигателя и коробки передач суперкара Ferrari Daytona SP3 в масштабе 1:4. Тираж составит всего 599 экземпляров, что соответствует объему выпуска самой Daytona SP3.
Длина силового агрегата в сборе 430 мм, высота — 180 мм. В составе модели тысячи деталей из металла, пластика и углеволокна.
На создание прототипа модели было потрачено примерно 3500 часов. Работа велась по техдокументации Ferrari. Достоверность модели также подтверждена знаменитым производителем суперкаров. На каждую товарную копию будут тратить 325 часов, а стоить она будет 15 250 долларов (примерно 1 140 000 рублей), за которые вполне можно купить бюджетный автомобиль.
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Источник: Авто.ру
Фото, видео: Amalgam Collection