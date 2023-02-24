Масштабную модель двигателя продают по цене целой машины!

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Компания Amalgam изготовила модель двигателя и коробки передач суперкара Ferrari Daytona SP3 в масштабе 1:4. Тираж составит всего 599 экземпляров, что соответствует объему выпуска самой Daytona SP3.

Длина силового агрегата в сборе 430 мм, высота — 180 мм. В составе модели тысячи деталей из металла, пластика и углеволокна.

На создание прототипа модели было потрачено примерно 3500 часов. Работа велась по техдокументации Ferrari. Достоверность модели также подтверждена знаменитым производителем суперкаров. На каждую товарную копию будут тратить 325 часов, а стоить она будет 15 250 долларов (примерно 1 140 000 рублей), за которые вполне можно купить бюджетный автомобиль.

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Источник: Авто.ру

Фото, видео: Amalgam Collection