Во Всеволожске вместо Фордов начали делать мебель — журнал За рулем

Во Всеволожске вместо Фордов начали делать мебель

Замешан очень известный бренд.

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На бывшей площадке Ford во Всеволожске (Ленинградская область) запущено производство мебельных компонентов. В конце 2022 года компания “Слотекс” (покупатель новгородских активов IKEA) заключила договор долгосрочной аренды.

На территории предприятия до конца 2023 года запустят производство мебельных плит (до 6 млн кв. м), а мебельные компоненты уже делаются.

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Ранее на территории завода Ford планировалось организовать производство автокомпонентов для автомобилей Hyundai и Kia, также производящихся в Ленинградской области.

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Источник: Интерфакс

Фото: Ford Sollers

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