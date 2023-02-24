Во Всеволожске вместо Фордов начали делать мебель

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На бывшей площадке Ford во Всеволожске (Ленинградская область) запущено производство мебельных компонентов. В конце 2022 года компания “Слотекс” (покупатель новгородских активов IKEA) заключила договор долгосрочной аренды.
На территории предприятия до конца 2023 года запустят производство мебельных плит (до 6 млн кв. м), а мебельные компоненты уже делаются.
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Ранее на территории завода Ford планировалось организовать производство автокомпонентов для автомобилей Hyundai и Kia, также производящихся в Ленинградской области.
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Источник: Интерфакс
Фото: Ford Sollers