Chevrolet Tahoe — даже у нового нашлись проблемы! — журнал За рулем

Chevrolet Tahoe - даже у нового нашлись проблемы!

Некоторые довольно неожиданные для машины с такой ценой.

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На канале «Клубный сервис» появился подробный разбор легендарного американского внедорожника с бензиновым V8 объемом 5,3 л, 10-ступенчатым автоматом и полным приводом. И в этой машине все не настолько хорошо, как хотелось бы.

К примеру, шумоизоляция вообще не найдена, а виброизоляции минимум, так что акустический комфорт под вопросом.

Chevrolet Tahoe — даже у нового нашлись проблемы!

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Кроме того, претензии возникли к расположению электронных блоков. Они расположены в местах, где до них легко доберутся сырость и реагенты.

Ну и вишенка на торте — коррозия. Да, она здесь есть. Очаги коррозии на новой машине были замечены на раме и крестовинах карданного вала.

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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»

Фото: Chevrolet

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