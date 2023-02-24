Уникальный Ситроен: его переделали из современного в классический

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Блогеры из Китая доработали кросс-лифтбек Citroen C5 X в классическом стиле. Он стал напоминать знаменитую модель CX.
Программа довольно обширная: накладки на арки, пневмоподвеска, хром по периметру кузова. Вся обивка салона также заменена. Выбрана трехцветная гамма в духе CX.
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Исходный C5 X появился в продаже в 2021 году. Подвески с изменяемым клиренсом, как у предка, здесь уже нет, но применены гидравлические ограничители хода.
Двигатели: трехцилиндровый 1,2, турбомотор с четырьмя цилиндрами 1,6 и подзаряжаемый гибрид на его базе. Коробка передач — только АКПП на 8 ступеней. Привод — только передний.
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Источник: Motor.ru
Фото, видео: Bai Ning’s car time