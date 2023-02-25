Dodge Challenger станет самым мощным в истории — журнал За рулем

Dodge Challenger станет самым мощным в истории

Так компания попрощается с известной моделью.

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Компания Dodge покажет седьмой и последний «прощальный» маслкар из серии Last Call 20 марта на треке Las Vegas Motor Speedway.

Также на youtube появился тизер мероприятия, на котором пока ничего конкретного не показали. Возможно, ролик будет не единственным, и в следующих все-таки засветят сам автомобиль.

Dodge Challenger станет самым мощным в истории

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В сентябре Dodge подтвердил, что покажет именно Challenger. К слову, машину хотели показать еще в ноябре, но не сделали этого. Официальная версия — проблемы с поставками запчастей.

По неофициальным данным, под капотом поселится V8 с механическим нагнетателем объемом 6,2 л. на смеси E85 он будет выдавать 909 л.с., на бензине, видимо, немного меньше. И таких высоких показателей у модели не было никогда.

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Источник: Авто.ру

Фото: Dodge

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