Эта тропинка вас уничтожит! Экстремальные соревнования в Англии (видео) — журнал За рулем

Эта тропинка вас уничтожит! Экстремальные соревнования в Англии (видео)

Среди множества автоспортивных дисциплин есть и такая — hill climb, что переводится как «подъем на холм». Но холмы бывают очень разными...

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Если вам при словах «hill climb» представляется живописная асфальтированная трасса в горах, которую покоряют изящные спорткары, вы не знаете о подъемах на холм почти ничего. Добро пожаловать в Глостершир, Англия, где, вполне вероятно, этот вид автоспорта и зародился. Каждый год в феврале автомобильное общество Stroud & District Motor Club проводит здесь соревнование Cotswold Clouds. Чтоб вы понимали: мероприятие проводится с 1950 года! То есть, первая такая гонка прошла три месяца раньше, чем первый в истории Гран-при Формулы-1! В 2023 году в Глостершир съехалось около 80 экипажей со всей Англии на самых разных машинах — от довоенных до современных.

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Это увлекательное действо проводится в несколько этапов — гонщикам нужно пройти по целому комплексу участков бездорожья. Каждая из трасс очень компактная, и зрители, расположившиеся на окрестных пригорках, могут наблюдать прохождение от начала и до конца. Один из участков славится как наиболее сложный: это Crooked Mustard, что буквально переводится как «кривая горчица». Отдадим англичанам должное: более точное название едва ли можно было подобрать...

Видео: Youtube / Urban Pictures UK

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