Полное безумие: гонки на «мыльницах» со всего света

Кажется, совсем недавно (но на самом деле — в 2000 году) подобные мероприятия были не более чем местечковым дуракавалянием где-то на задворках Бельгии.

Но сегодня это масштабное движение энтузиастов, шагающее по миру — во многом благодаря патронажу Red Bull.

Выпускающая газировку австрийская компания уже давно интегрировалась не только в мир автоспорта, взяв множество титулов в Формуле-1 и младших сериях, но и вообще во весь экстремальный спорт, поддерживая массу различных чемпионатов и организуя собственные. Один из таких — это как раз «Red Bull Soapbox Race», международное состязание по гонкам на «мыльницах», забавных повозках, катящихся вперед исключительно благодаря гравитации, с горки.

Время прохождения трассы здесь имеет очень второстепенное значение или же не имеет оного вовсе. Судьи оценивают вид «болида», предстартовое шоу экипажа (это может быть танец, сценка, песня) и, так скажем, креативность прохождения дистанции — чем оно артистичнее, чем выше шансы на победу.

Вот эпизоды недавних заездов в США, Чили, Англии, Ирландии, Тайване и Бразилии.

Не менее забавное состязание на автомобилях: кто круче перевернется.

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Видео: Youtube / Sportainment