Это вам не гонки! Соревнования «кто круче перевернется»

Вероятно, это очень хорошо понимают в США, хотя там разнообразие видов автоспорта велико как нигде. Тем не менее, с традиционными дисциплинами прекрасно сосуществуют и мероприятия, по большей части направленные на увеселение публики, а не на спортивный результат.
Некоторые из них, кстати, впоследствии логичным образом вырастают во вполне себе серьезные состязания — достаточно будет вспомнить дрэг-рейсинг или битвы монстр-траков...
Однако есть и такие, кто в серьезный автоспорт, кажется, не стремится вовсе, хотя навыков эти дисциплины требуют недюжинных! Например, чрезвычайно зрелищные массовые заезды по трассе-восьмерке или гонки на выживание среди кемперов...
А вот и еще одно состязание: тут важно как можно эффектнее перевернуться. Всего-то и нужно — небольшой, сравнительно безопасный трамплин и машина, на которой не жалко несколько раз «сделать уши». Весело!
- А вот так называемое арабское автородео, в котором «делать уши» не рекомендуется.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Видео: YouTube / Yuri The Professional