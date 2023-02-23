Это вам не гонки! Соревнования «кто круче перевернется»

Многие из нас боятся в этом признаться, но автоспорт в традиционном его понимании бывает чертовски скучным.

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Вероятно, это очень хорошо понимают в США, хотя там разнообразие видов автоспорта велико как нигде. Тем не менее, с традиционными дисциплинами прекрасно сосуществуют и мероприятия, по большей части направленные на увеселение публики, а не на спортивный результат.

Некоторые из них, кстати, впоследствии логичным образом вырастают во вполне себе серьезные состязания — достаточно будет вспомнить дрэг-рейсинг или битвы монстр-траков...

Однако есть и такие, кто в серьезный автоспорт, кажется, не стремится вовсе, хотя навыков эти дисциплины требуют недюжинных! Например, чрезвычайно зрелищные массовые заезды по трассе-восьмерке или гонки на выживание среди кемперов...

А вот и еще одно состязание: тут важно как можно эффектнее перевернуться. Всего-то и нужно — небольшой, сравнительно безопасный трамплин и машина, на которой не жалко несколько раз «сделать уши». Весело!

А вот так называемое арабское автородео, в котором «делать уши» не рекомендуется.

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Видео: YouTube / Yuri The Professional