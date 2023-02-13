Болельщица на гонках приподняла футболку, и вот что случилось (видео)

Курьезный случай произошел недавно на ралли «Петровская верста — 2023».

В Ростове на одном из виражей очередного спецучастка ралли расположились болельщицы, и одна из них решила поприветствовать приближающийся к повороту экипаж особенным образом.

Девушка попросту подняла футболку, и это, увы, не осталось незамеченным со стороны пилота спортивного ВАЗ-2108. На кадрах замедленной съемки мы можем видеть, как он в восхищении поднимает палец вверх, снимая левую руку с руля.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Итог закономерен, но, к счастью, не драматичен. Как рассказал сам гонщик, он действительно отвлекся, что и помешало войти в поворот. Но на девушку он не обижен. Сетует лишь, что ей стоило подойти к нему после инцидента — тогда они «вместе посмеялись бы».

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео YouTube