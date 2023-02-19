Арабское автородео: за гранью понимания (видео)

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Но если вы еще никогда не видели ничего подобного, рекомендуем посмотреть один короткий ролик — он дает максимально концентрированное представление об этой экстремальной забаве. Видавший виды внедорожник Toyota с большой компанией внутри мчится по шоссе, вдруг выполняет переставку и... встает на пару колес! Пролетев несколько сотен метров таким образом, машина падает на четыре колеса — и тут же встает на другую пару колес.
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Как-будто этого мало, вся компания высовывается из окон и начинает махать руками и вскрикивать, привлекая максимум внимания публики. Номер повторяется несколько раз — видно, что водитель отлично чувствует автомобиль.
- А это внедорожник, похоже, не доедет до пункта назначения и на четырех колесах.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ