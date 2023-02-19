Смотрите, на этой Ниве можно укачивать младенцев (но не нужно)

Это было бы очень смешно, если бы не было так страшно!

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В такие моменты начинаешь понимать, что ГИБДД бдит за техническим состоянием машин на дорогах не зря, а в отдельно взятых случаях было бы неплохо, если бы она делала это с большим усердием.

Только взгляните на эту Chevrolet Niva, которую нещадно мотает по дороге. Дело происходит на загородной трассе, машина идет на приличной скорости, и даже не хочется думать, что может произойти при неосторожном движении руля и возникновении резонанса.

Заснявший это водитель сзади идущего грузовика, конечно, иронизирует по поводу «воздушной подвески», а в комментариях шутят про машину-колыбель для укачивания маленьких детей, но мы очень надеемся, что водитель добрался до места ремонта без приключений.

А виновата в таком поведении внедорожника тяга Панара в задней подвеске, утратившая связь между кузовом и задним мостом — как правило, причина в отржавевшем кронштейне...

Источник: Главная дорога