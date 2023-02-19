Что чувствуешь, когда твой автомобиль «обтекают» 6 тысяч овец — журнал За рулем

Что чувствуешь, когда твой автомобиль «обтекают» 6 тысяч овец

Есть ощущение, что плывешь в море, не правда ли?

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«Проезжаем через Вайоминг, 6000 овец перегоняют на зимовку», — пишет автор этого видео.

Конечно, овцы — не стадо бизонов, здесь, скорее, все выглядит так, словно вода плавно обтекает автомобиль.

При этом, чтобы не пугать овец резкой остановкой, водитель продолжает ехать, сбавив скорость до минимума.

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Пользователь DarBow, полюбовавшись картинкой, написал в комментариях, обращаясь больше к самому себе: «Только не засыпай, пытаясь сосчитать их всех».

Видео: YouTube

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