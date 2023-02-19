Что чувствуешь, когда твой автомобиль «обтекают» 6 тысяч овец

«Проезжаем через Вайоминг, 6000 овец перегоняют на зимовку», — пишет автор этого видео.
Конечно, овцы — не стадо бизонов, здесь, скорее, все выглядит так, словно вода плавно обтекает автомобиль.
При этом, чтобы не пугать овец резкой остановкой, водитель продолжает ехать, сбавив скорость до минимума.
Пользователь DarBow, полюбовавшись картинкой, написал в комментариях, обращаясь больше к самому себе: «Только не засыпай, пытаясь сосчитать их всех».
- Клиент снял первую поездку в беспилотном такси — выглядит жутковато.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube
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