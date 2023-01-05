Клиент снял первую поездку в беспилотном такси (выглядит жутковато)

Мужчина впервые попробовал беспилотное такси в Сан-Франциско и делится впечатлением.
Все бы ничего, но машину ему буквально пришлось ловить, так как, подъехав, она несколько раз срывалась с места.
Потом, благодаря смартфону, в такси удалось открыть дверь и активировать поездку.
После нажатия кнопки завершения поездки клиенту позвонили из поддержки сервиса Cruise, чтобы уточнить, все ли в порядке. В целом все прошло благополучно, но когда смотришь, как сам по себе крутится руль, становится не по себе. Впрочем, наверно, все дело в привычке.
А вот как прокомментировали эту поездку ютуберы.
Наама: «Начинаю нервничать, просто наблюдая за этим».
Кейси Мэллори: «Я бы вообще не доверял этому, бро».
Рэйчел Туччио: «Это смертельная ловушка!»
Джоэл Х: «Я бы не стал использовать это для дальних поездок».
Сияющий белый свет: «Не верится, что на наших дорогах разрешено это дерьмо!!!»
Тим Родригес: «Я не сяду ни в одну машину без человека».
Кортни Мишель: «Машина не убегала от тебя, она просто пыталась припарковаться)».
- Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YiuTube
Коллаж: «За рулем»
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